Mis het niet: vanavond zeven planeten op een rij

De beste tijd om deze bijzondere planeten parade te zien is bij zonsondergang vanavond, tussen 18.00 en 19.00 's avonds. "Dan heb je de meeste kans om alle zeven planeten met het blote oog te zien", legt Theo Mulder van Sterrenwacht Orion in Bovenkarspel uit. "Maar het zijn eigenlijk gewoon puntjes aan de horizon, dus je moet wel weten waar je moet kijken."

Waar kun je het beste gaan staan?

Voor de beste kijkervaring is je locatie allesbepalend, zegt Mulder. "Een plek met een open horizon, zoals het strand, is ideaal." Daarnaast helpt een donkere omgeving zonder al te veel lichtvervuiling. Verrassend genoeg biedt de sterrenwacht in Bovenkarspel zelf geen goed uitzicht op het fenomeen. De telescoop is daar zo ingezoomd dat de horizon compleet uit beeld valt, en daarmee ook de planetenparade. "Daarom ga ik vanavond zelf naar de dijk bij het IJsselmeer om te kijken."

Zodra je een goede plek hebt gevonden, is het rond 19.00 uur opletten geblazen. De zeven puntjes aan de horizon zijn kort na zonsondergang het beste te zien, maar sommige verdwijnen al snel weer. Als de zon achter de horizon is verdwenen, gaat Saturnus ook al snel onder. "Die is binnen een kwartier al verdwenen. En daarna gaat Mercurius." De rest van de planeten zijn makkelijker te spotten.

Venus is de helderste planeet aan de hemel en gemakkelijk met het blote oog te zien. Ook Mars zou met zijn roodachtige gloed eenvoudig te herkennen zonder hulpmiddelen. Pak er een verrekijker of telescoop bij, en je zou ook nog de maantjes van Jupiter kunnen zien. "Kijk daarvoor richting het zuiden en flink omhoog", aldus Mulder. Verschillende apps kunnen je helpen bij het identificeren van planeten en andere hemellichamen.

Hoe bijzonder is deze verschijning nou echt?

Zo’n unieke samenstand van planeten is een zeldzaam schouwspel, vertelt Mulder. "Neptunus doet er 165 jaar over om de zon te cirkelen, Uranus 130 jaar. Dat ze nu zo dicht bij elkaar staan, gebeurt maar eens in de tientallen jaren." Een bijzonder moment dus, want vanaf maart bewegen de planeten langzaam weer uit elkaar, en zal deze bijzondere parade uit ons zicht verdwijnen.