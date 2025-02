8.000 handtekeningen krijgen plan betaald parkeren Amstelveen niet van tafel

Verkeerswethouder Herbert Raat verweerde zich daartegen. "Van mij hoeft het beleid niet te veranderen, maar we doen het om mensen die overlast hebben te helpen." Volgens de wethouders hebben verschillende Amstelveners bij hem aangeklopt, omdat ze hun auto niet meer kwijt kunnen in de buurt van hun woning. Er spraken gisteren ook twee Amstelveners in die wél overlast ervaren.

Het college wilde in eerste instantie stapsgewijs betaald doorvoeren in heel Amstelveen, maar paste het plan na protest aan. Nu mag in een wijk pas betaald parkeren worden ingevoerd als er ook daadwerkelijk parkeeroverlast is.

Tekst gaat verder onder reportage die NH eerder maakte met de actiegroep