Poep verraadt aanwezigheid van zeldzaam roofdier in Spaarnwoude

Atze en NH-presentator Stephan spotten de keutels al, maar de beelden van een geplaatste cameraval vormen het bewijs: in het dichtbegroeide bosje langs de A9 leeft de boommarter. Atze is ecoloog voor de Provincie Noord-Holland en gebruikt vaker cameravallen. Zo kan hij goed zien welke dieren er rondlopen in het gebied.

Er zit een automatische bewegingssensor in die foto's en filmpjes maakt zodra er iets in de buurt beweegt. "Wij mensen verraden altijd onze aanwezigheid, dan blijven de dieren verborgen, dus zo'n camera is ideaal."

