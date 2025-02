12-jarig meisje omgekomen bij zwaar ongeluk Amstelveen

De bestuurder van de Biro is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Na verhoor is de chauffeur naar huis gestuurd.

Het fietspad was urenlang afgesloten voor onderzoek. Toch komt de politie graag in contact met getuigen van het ongeluk. Ook vraagt de recherche om dashcambeelden, of andere camerabeelden, die meer licht op het ongeluk werpen.

Overlijden officieel bevestigd

Het slachtoffer zou gisteren met twee leeftijdgenoten onderweg zijn geweest. Al snel werd duidelijk dat één van hen het ongeluk niet had overleefd. De politie wilde dat officieel nog niet bevestigen, omdat haar nabestaanden nog moesten worden ingelicht. Dat is inmiddels gebeurd.

De Amstelveense wethouder Raat van verkeerszaken verwees gisteren in aanloop naar de raadsvergadering naar het ongeluk. "Er is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd met kinderen. De burgemeester is op de hoogte." Over de toestand van de kinderen kon hij toen nog niks zeggen.