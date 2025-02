Februaristaking herdacht in Zaandam: "Het leeft nog"

De ouders van Sjef Swolfs zaten in het verzet. Ze werden opgepakt. "Mijn moeder moest in 's Hertogenbosch gasmaskers maken voor de Duitsers. Daar werd ook sabotage gepleegd hoorde ik later, door niet alle dingen goed dicht te lijmen in de hoop dat ze zouden stikken. Maar dat kwam uit en daar kwamen represailles van."

Zijn moeder werd na negen maanden gevangenschap vrijgelaten. "Toen was ze weduwe, want ze hadden de mannen doodgeschoten. Toen was ik half wees."

