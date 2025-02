AZ-huurling Dave Kwakman leert Groningen van boven kennen: "Ziet er wel mooi uit"

We treffen Dave Kwakman in het Forum. Dat is een vrij nieuw gebouw in hartje Groningen en wordt gezien als de huiskamer van de stad. Vanaf het 45 meter hoge dak kijkt de 20-jarige Volendammer over de hele stad en heeft hij een geweldig uitzicht op de Martinitoren. "Ik heb niet zoveel met oude gebouwen, maar dit ziet er wel mooi uit."

Dick Lukkien

Die dag volgen we Kwakman ook tijdens een training in het stadion en spreken we na afloop met zijn trainer Dick Lukkien. "Dat hij een mooie carrière gaat krijgen, dat staat voor mij buiten kijf."

