Heks of kunstenaar? De Haarlemse Lara Schnitger is het allebei

De kunstwerken verbinden natuur, kunst en vrouwenrechten met elkaar: "Deze poppen, de tree huggers, beschermen de bomen tegen de mens", zegt Schnitger, "en ze verwijzen naar een kunstwerk dat binnen staat, een vrouwachtig type, heel groot, van textiel, die ook beschermd wordt door poppen rond haar middel. De vrouw staat met één been in de maatschappij en met het andere in de magie. Net zoals ik eigenlijk"

Ik ben zelf een soort Stitch Witch

De titel van de tentoonstelling: Stitch Witch, gaat ook een beetje over haarzelf, vertelt de kunstenaar. "Stitch Witch is de heks die de hele tijd aan het naaien is. Ik voel mijzelf ook een soort Stitch Witch."

Schnitger schuwt de grote onderwerpen niet. Milieu, feminisme, onderdrukking, het komt allemaal aan bod in haar werk. Ze heeft iets te zeggen en ze beperkt zich niet tot het museum. Tijdens feministische protestmarsen over de hele wereld loopt zij voorop, haar kunst gaat op stokken en als spandoeken mee.