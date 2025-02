Bekerduel met Heracles betekent voor AZ-coach Martens veel gelijkenissen met 2012: "Toen niet blij"

"Gedurende die wedstrijd ging het steeds moeizamer bij ons", blikt Maarten Martens terug op de confrontatie met Heracles in 2012. Net als morgen betrof het toen de halve finale. Enige verschil is dat die bekerwedstrijd in Alkmaar plaats vond en morgen nemen beide ploegen het tegen elkaar op in Almelo. "We moeten morgenavond echt top zijn."

Alle fronten actief

Dat lukte niet in maart 2012. Ondanks de favorietenrol verloor AZ na verlenging met 2-4 voor eigen publiek. Ook toen was AZ nog actief op alle fronten. In de Europa League bereikten de Alkmaarders de kwartfinale met Valencia als eindstation. Verder streed AZ in de eredivisie lange tijd mee om de titel, maar de ploeg van toenmalig trainer Gertjan Verbeek eindige na 34 wedstrijden als vierde.

