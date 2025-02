Bewoners van Oost maken samen dansvoorstelling om diversiteit te vieren

"Vrouwen waarvan ik dacht dat ze nooit achter hun deur vandaan zouden komen heb ik zien opbloeien", vertelt Wilma Leeflang ons enthousiast. Zij is een van de deelnemers die gistermiddag op het podium stond. Vierhonderd mensen konden haar dans- en zangkunsten, en die van de andere deelnemers, aanschouwen.

"We gaan vooral een reis maken langs al die culturen die hier nu binnen zijn", aldus Monique Masselink, artistiek leider van het project 'Leven in je buurt!'. Masselink ging de afgelopen maanden veel in gesprek geweest met de mensen uit Oost, "om te ontdekken waar de behoefte ligt en waar mensen op aanslaan."

Verschillende kunstvormen

Het programma van 'Leven in je buurt!' brengt bewoners van Amsterdam-Oost samen om kunst en cultuur te creëren. Het project biedt een laagdrempelige plek voor ontmoeting en creatieve expressie. Van muziek en dans tot storytelling en slagwerk, alles wat de deelnemers in de workshops hebben geleerd, kwam gisteren samen in de eindvoorstelling.