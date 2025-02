Stadsnomaden mogelijk naar N1-terrein, komst kan leiden tot einde van festivals

Daar is inmiddels al een 'vergaande verkenning' naar gedaan. Toch is het nu nog niet duidelijk of het stadsbestuur dit plan wil doorzetten en een besluit is daarover wordt ook nog niet op korte termijn verwacht. "Het is lastig om in te schatten wat de effecten zijn van de vestiging van de stadsnomaden op de veiligheid van zowel de stadsnomaden als de bezoekers en medewerkers van evenementen", schrijven Van Dantzig, Meliani en Halsema.

Niet langer beschikbaar

Pas als er een besluit genomen is, zal onder meer de gemeentelijke afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) kijken naar 'de effecten die de huisvesting van stadsnomaden hebben op de veiligheid, geluid en mobiliteit tijdens evenementen'. "Mocht het risico te groot worden geacht, dan zou de tijdelijke huisvesting van stadsnomaden er uiteindelijk ook toe kunnen leiden dat het terrein niet langer beschikbaar is voor grootschalige evenementen", melden de twee wethouders en burgemeester.

In de brief wordt gesproken over een mogelijke verplaatsing 'na het festivalseizoen van 2025 of 2026'. Organisatoren van festivals zijn door de gemeente al geïnformeerd over deze opties. Voorbereidende werkzaamheden aan de zuidkant van het N1-terrein die nodig zijn om de komst van de stadsnomaden mogelijk te maken, zouden al kunnen leiden tot een kleiner festivalterrein. Toch gaat het stadsbestuur er wel vanuit dat het terrein dit jaar nog beschikbaar blijft voor evenementen.