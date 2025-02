'Ontdekker' Claude lyrisch over songfestivalliedje C'est La Vie

Menno staat te boek als de ontdekker van Claude, die de laatste jaren als zanger meerdere hits scoorde als 'La Da Da', 'Layla' en 'Ecoutez-Moi'. Op het RSG in Enkhuizen kwam hij als muziekdocent in aanraking met de scholier. "Hij kwam binnen en vroeg of hij een liedje mocht zingen en toen is hij nooit meer weggeweest."

De herinneringen zijn onverminderd positief. In het muzieklokaal op de RSG haalt hij ze op. "Hij was altijd vrolijk en uitbundig. Dat heeft hij om zich heen. Mensen worden blij van hem."

'C'est La Vie'

Een dag eerder dan gepland was het liedje 'C'est La Vie' te beluisteren, waarmee de zanger uit Enkhuizen Nederland gaat vertegenwoordigen. Meester Menno luistert aandachtig. "Een mooi liedje", zegt hij. "Doet me aan 'la da da' denken. Mooi akkoordenschema. Dit is voor het Songfestival wel een geschikt liedje. Hoeveel punten voor het Songfestival? Twaalf natuurlijk!"

Of hij die in mei ook daadwerkelijk krijgt, is nog even afwachten, maar de goedkeuring van 'Meester Menno' kan hij alvast in zijn zak steken.