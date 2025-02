Kerstbomen liggen twee maanden na kerst nog steeds op straat: "Wat als de fik erin gaat?"

"Ik ben al twee maanden bezig met zorgen dat die bomen verdwijnen en er gebeurt helemaal niks", schreeuwt een vrouw vanaf de andere kant van de straat. Tot 17 januari haalde de gemeente bomen op, maar één stapel bleef tot vandaag liggen. Op de Westelijke eilanden lopen bewoners er elke dag langs: meer dan tien kerstbomen zijn bruin en droog geworden.

"We maakten er wekenlang melding van. Het was eerst nog wel grappig, maar inmiddels is kerst echt wel voorbij en is de lol eraf", zegt een man die in dezelfde straat woont. Elke keer dat bewoners de gemeente bellen krijgen ze te horen dat eraan wordt gewerkt. Maar in de praktijk blijkt dat wel anders.

Brand en ratten

Er zijn ook bewoners die er minder moeite mee hebben: "Ik vind het er wel grappig uitzien, die bomen doen weinig fout nu toch?" Maar volgens twee gefrustreerden is dat niet het probleem: mensen kunnen het in de fik steken en omdat er vuilnis bij wordt gegooid, komen er vaak ratten op af.

"In maart is er echt geen excuus meer te bedenken", aldus de vrouw. Nadat AT5 de gemeente heeft gesproken blijkt dat de bomen niet zijn opgehaald omdat het stukje centrum slecht bereikbaar is en er maar één soort auto door de straat past. Twee maanden lang hoorden de bewoners niets, maar binnen twee uur nadat AT5 belde is de stapel netjes meegenomen.