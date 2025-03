Pindakaas met een missie geeft positieve draai aan ontwikkelingsachterstand Lev (5)

Terugkijkend vragen Sander en Vera zich weleens af hoe ze zich staande hebben weten te houden. "Lev heeft moeite met prikkelverwerking, en dat stopt niet 's nachts. Hij slaapt slecht, waardoor wij ook moe zijn. Je wordt sneller gefrustreerd en het stapelt zich op."

Sander: "We hebben een jaar gehad waarin hij om 1, 3 en 5 uur 's nachts wakker werd, en dan moest ik daarna nog werken. Op een gegeven moment ging dat niet meer en moest ik stoppen. We moesten zelfs slaapshifts invoeren, zodat we overdag konden bijslapen."

Ook opvoeden is daardoor extra lastig. Vera: "We waren continu bezig om ervoor te zorgen dat hij in de 'groene zone' blijft, zodat er rust in huis is. Maar dat betekent vaak: 'Oh, nog een snoepje, nog een filmpje.' Op een gegeven moment beseften we: we hebben echt hulp nodig."