Broekers protesteren tegen plan voor parkeerverbod: 'Dan gaan ze juist harder rijden'

Het smalle Zuideinde is een sluipweg voor veel verkeer uit de regio en de weg om in de omringende dorpen te komen. Dagelijks fietsen daar veel kinderen van huis naar school, die door auto's de stoep op worden gedreven omdat er te weinig ruimte is. Een bewoner heeft flinke krassen op haar huis doordat fietsers met hun stuur tegen de muur aan komen als ze moeten uitwijken. "Dit is een heel smal straatje", zegt ze. "Het is schandalig hoeveel verkeer er door heen gaat."

De weg wordt ook gebruikt door sluipverkeer uit Marken en Monnickendam en juist daar worden binnenkort woningen bijgebouwd. Bewoners en de dorpsraad denken dat dit ook meer verkeer door het dorp gaat leiden. "Wat we sowieso willen is dat het verkeer structureel verminderd wordt, want er rijden veel te veel auto's. Dat kan het dorp niet hebben", zegt Mirjam Schaafstra van de dorpsraad.

Bewoners zien niets in plannen gemeente

De gemeente komt met een aantal voorstellen om het veiliger te maken. Zo wil men een parkeerverbod in drukke smalle straten invoeren om het verkeer meer ruimte te geven en drempels en wegversmallingen aanpassen. Ook moet er een strenger spitsverbod komen.

Maar de bewoners zien niets in die plannen. Ze denken dat de maatregelen het dorp alleen maar onveiliger zullen maken. Vooral de aangekondigde parkeerverboden baart de inwoners zorgen, omdat ze bang zijn dat de extra ruimte wordt gebruikt om harder te rijden.

Daarin worden ze gesteund door lokale politici. "Dat is precies het punt waarvan we denken: dat is geen goed idee. Openheid is veilig, maar ook een reden om harder te rijden", zegt Petra van Lint van de PvdA.

De bewoners van Broek in Waterland worden nu door de dorpsraad opgeroepen om vanavond aanwezig te zijn tijdens de raadsvergadering om te protesteren tegen de plannen