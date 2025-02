D66 en GroenLinks Amsterdam willen psychologische zorg in Oekraïne ondersteunen

De partijen benadrukken dat de samenleving in Oekraïne onder extreme druk staat. "En dus niet alleen in Amsterdam, maar ook in Oekraïne kan de gemeente ondersteuning bieden." Zo roepen de partijen het college op om naast de mogelijkheden op het gebied van het verbeteren van psychologische zorg in Oekraïne, ook te kijken hoe Nederlandse bedrijven in de stad, die Oekraïne graag willen helpen, een bijdrage kunnen leveren. "De stad Amsterdam kan hier een coördinerende rol vervullen, in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen."

Oekraïnehuis

Een ontmoetingsplek zou helpen in het gevoel gehoord te worden, legt Hofland uit."Wij willen een Oekraïnehuis: een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen terechtkan voor een antwoord op de vraag: 'Wie kijkt er naar mij om? en 'Hoe kan ik helpen?'" Daarnaast dient het Oekraïnehuis als locatie om hulp te krijgen met de taal. De partijen hopen dat het huis zich kan doorontwikkelen tot 'een huis voor de vrede, waar vluchtelingen uit allerlei landen terechtkunnen'.

Fractievoorzitter Imane Nadif (GroenLinks) benadrukt - tijdens haar reis samen met Hofland - met eigen ogen gezien te hebben dat het dagelijks leven en rechten van mensen in Oekraïne 'onvoorstelbaar onder druk staan'. "Tijdens ons bezoek aan Lviv vorig jaar hebben we veel mensen gesproken, bijvoorbeeld vanuit de lhbtiq+ gemeenschap, zorgverleners en vrouwen. Ik ben blij dat dat we met dit voorstel als Amsterdam de steun aan Oekraïeners kunnen verstevigen."