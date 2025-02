Polonaise naar Noord-Hollandse feestwinkel om 'gestolen' helm

Het is een drukte van jewelste bij feestwinkel Greet Verkleedt in Beverwijk, zo vertellen eigenaren Astrid en Servee de Jong.

Waar normaal vooral Noord-Hollanders naar de bekende winkel komen, heeft het koppel nu ineens klanten uit heel Nederland. Allemaal om de 'gestolen Coțofenești-helm' te bemachtigen.

Het is een replica van één van de gouden stukken die vorige maand werden gestolen uit het Drents museum in Assen. De politie pakte vier Noord-Hollanders op voor de roof.

Onverwachts bezoek

Het kunstwerk, met een geschatte waarde van miljoenen euro’s, heeft inmiddels een mythische status gekregen.

Dat inspireerde Astrid en Servee.

"Mijn man en ik bedenken elk jaar een origineel idee voor carnaval. Omdat de helm zoveel in het nieuws was, leek dit ons een passende keuze. Eerst overwogen we om de helm van karton te laten maken, maar dat kostte toch te veel tijd om te produceren", vertelt Astrid.

Toen ze het idee éígenlijk al hadden opgegeven, kreeg het koppel onverwachts bezoek.