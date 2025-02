Ambulance flink in de kreukels na botsing met auto op Amstelveenseweg

De aanrijding vond rond 14.20 uur plaats op het kruispunt met de Koninginneweg. Beide wagens liepen veel schade op. De politie kan nog niet zeggen of er inzittenden gewond zijn geraakt.

Het is wel duidelijk dat de ambulance met spoed onderweg was. Aan het nummer van de wagen is te zien dat deze ambulance rond 14.11 uur opgeroepen werd voor een spoedmelding in de Havenstraat. Een kleine tien minuten later vond de aanrijding plaats.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Waarschijnlijk blijft het kruispunt hierdoor een tijd dicht.