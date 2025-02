Nog spullen voor carnaval nodig? Hier trek je ze uit de muur

Ook René Kramer, vicevoorzitter en voorzitter van de technische commissie bij Het Masker, zegt dat de luikjes regelmatig aangevuld moeten worden. Dat hebben ze vrij snel in de gaten, aangezien er achter in de schuur wordt gebouwd aan de wagen voor aankomend weekend. Kramer kijkt enorm uit naar carnaval in Zwaag: "Ik heb er zelfs twee weken vakantie voor opgenomen. Dat zegt genoeg, lijkt me."