Ruim twintig incidenten tegen lhbti'ers tijdens Pride, vergelijkbaar met eerdere jaren

Dat schrijft burgemeester Halsema in antwoord op vragen van D66-raadslid Marja Lust. De D66'er stelde de vragen al in oktober. "Hoewel er dit jaar geen of nauwelijks berichten zijn geweest op sociale media of via andere mediakanalen over dergelijke incidenten vraagt D66 zich af of deze (relatieve) stilte betekent dat er dit jaar tijdens Queer & Pride inderdaad geen of nauwelijks uitingen van vijandigheid zijn geweest richting lhbtiq’ers", schreef Lust.