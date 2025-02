Songfestivalnummer van Claude dag voor presentatie uitgelekt

Het Frans-Engelse nummer is een dag eerder dan gepland gelekt door een account op X. AVROTROS wil tegen ANP verder niets zeggen over het nummer. Morgen wordt meer informatie gegeven tijdens een persbijeenkomst. Ook wordt C'est La Vie dan op meerdere radiostations tegelijkertijd gedraaid.

AVROTROS stelt onderzoek in

AVROTROS onderzoekt hoe het lied van Claude woensdag al kon uitlekken. Dat laat een woordvoerder aan het ANP weten. "We onderzoeken natuurlijk of we kunnen achterhalen waar het lek vandaan komt", stelt een woordvoerder. "Ook om lering uit te trekken voor de toekomst. Maar het is lastig. We weten dat het eerder is gebeurd met andere landen." De omroep gaat echter geen aangifte doen van het lekken. "Het is wat het is", stelt de zegsvrouw. "C'est la vie."

Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar georganiseerd in het Zwitserse Bazel en is dit jaar op 13, 15 en 17 mei. Claude treedt op in de eerste halve finale, op dinsdag 13 mei.