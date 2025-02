Irene Schouten breekt met succescoach Jillert Anema: "Heel jammer"

"Ik vind dat heel jammer", zei Schouten, die begin deze maand na een zwangerschap haar rentree maakte op het marathonijs. "Jillert is tien jaar mijn coach geweest. Ik was tweehonderd dagen per jaar met hem op pad. Ik zag hem als een soort vader."

Eerder was Anema kritisch op de keuze van Schouten om twee maanden na de geboorte van haar zoontje alweer haar eerste marathon te rijden. De coach zag dat niet zitten en wilde haar niet inschrijven, waarna Schouten ervoor koos om in een neutraal zwart pak te rijden.

"Daar heeft de breuk niks mee te maken. We hebben een andere visie", zei Schouten, die een jaar geleden besloot haar schaatscarrière te beëindigen, al voor haar zwangerschap. Ze heeft nog een contract tot april 2026 bij de ploeg. Van een rentree op de langebaan is vooralsnog geen sprake.