Man die vriendin (18) neerstak onder viaduct veroordeeld tot cel en tbs

De reden daarvoor is volgens de rechtbank niet precies duidelijk geworden. Eerder verklaarde het slachtoffer wel het vermoeden te hebben dat de jongeman toespelingen naar haar maakte.

"Hij gaf mij opeens bloemen en dat vond ik lastig, want ik wilde niet meer dan vrienden zijn. Daarna hebben we even geen contact gehad."

Uiteindelijk wist de vrouw zichzelf in de auto op te sluiten en de hulpdiensten te bellen. Kort daarna werd de man door de politie uit de naastgelegen bosjes gehaald en aangehouden.

Geen herinnering

Tijdens de rechtszaak zei de verdachte dat hij zich niets meer van het incident kon herinneren. Hij gaf aan al jaren een softdrugsverslaving te hebben.

Volgens psychologische onderzoeken zou hij mogelijk in een psychose hebben verkeerd tijdens de mishandelingen. Toch geloofde de rechter dat hij wel degelijk wist wat hij deed.

Het Openbaar Ministerie had eerder een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar met tbs geëist. De rechtbank heeft nu voor een tbs-maatregel met voorwaarden gekozen. Dat betekent dat de man wordt behandeld in een zorginstelling en onder toezicht blijft.

Het slachtoffer vertelde eerder geëmotioneerd in de rechtszaal dat ze dacht dat ze zou overlijden. "Ik smeekte op mijn knieën om mijn leven”, zei ze.

Naast de celstraf en tbs moet de man 15.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.