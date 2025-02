Vorig jaar gestart met bouw van zo'n 5000 woningen, opnieuw minder dan ambitie

De meeste woningen die in 2024 in aanbouw werden genomen waren sociale huurwoningen. Het waren er zo'n 1900, die bijna allemaal door woningcorporaties gebouwd werden. Het percentage van het totale aantal in aanbouw genomen woningen is daarmee meer dan 40 procent, iets waar Van Dantzig blij mee is.

Hogere huurprijs

Er werden ongeveer duizend middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Die woningen hadden een huurprijs van tussen de 879 euro en 1220 euro per maand. De wethouder spreekt van 'stagnatie' van het aantal van dit soort huurwoningen en maakt zich hier zorgen over. Daarom mogen ontwikkelaars dit jaar een hogere maximale huurprijs van 1274 euro gebruiken (zolang de gemiddelde huurprijs van het project 1175 euro bedraagt), zodat ze meer financiële ruimte hebben.

Ook werd er gestart met de bouw van zo'n duizend koopwoningen. Daarvan zijn er zo'n 90 volgens de gemeente 'betaalbaar', die woningen kosten minder dan 390.000 euro per stuk. De rest bestaat uit koopwoningen die nog duurder verkocht worden.