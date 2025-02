Waarom Heiloo al jaren wacht op bijna 1300 woningen: vier vragen en antwoorden

Al sinds 2005 heeft Heiloo de wens om nieuwe woningen te bouwen aan de zuidkant van het dorp. In het nieuwbouwproject Zandzoom is plaats voor 1278 woningen in de weilanden tussen Limmen en Heiloo.

Waarom wil Heiloo bijna 1300 woningen bouwen?

Heiloo wil al veel langer woningen bouwen. Het is voor starters haast onmogelijk om een woning te bemachtigen en in 2022 bleek Heiloo één van de weinige gemeenten met een afname van het aantal inwoners.

Ook is het één van de gemeenten waar de vergrijzing het hardst toe slaat. "Geen nieuwe leden voor de sportverenigingen, geen nieuwe kinderen voor de basisscholen en geen 'kinderen van Heiloo' die terugkeren naar het dorp", zegt inspreker Maarten Smit dinsdagavond in de raadszaal tijdens een informatieavond. "Heiloo is piepend tot stilstand gekomen en opstarten lukt niet meer", concludeert Maarten.

Het is duidelijk: voor de doorstroming in het dorp is dit grote woningbouwproject nodig.

