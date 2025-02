Hoe kon het zó fout gaan met de gemeentelijke facturen? "De wethouder is laconiek geweest"

Tienduizenden facturen die nog niet zijn betaald, talloze zzp'ers die op hun geld wachten en een hersteloperatie van 7 ton: de implementatie van AFIS, het nieuwe factureringssysteem van de gemeente Amsterdam, is alles behalve soepel verlopen. Terwijl een deel van de problemen verholpen had kunnen worden als de gemeente een strak schema had opgesteld en zich daaraan had gehouden. Dat zegt Mario Voorbij, kenner op het gebied van digitaal factureren.

Voorbij is al bijna 20 jaar werkzaam in de wereld van betaalsystemen. "Ik ben niet bezig met de dagelijkse operaties, maar ben met name betrokken op de achtergrond bij grote verandertrajecten. Denk aan klant- en datamigraties, van het ene naar het andere systeem. Dat zijn vrij omvangrijke trajecten. Zo'n programma wordt in deeltrajecten opgesplitst, om de impact te spreiden en elk stapje zo beheersbaar mogelijk te houden."

U heeft de brieven van de wethouder aan de raad goed gelezen. Wat haalt u daaruit?

"Om te beginnen vind ik wel wat van de accuraatheid. Op het ene moment wordt gesproken van een livegang op 1 januari, dan op 6 januari. Geeft mij een beeld dat het rommelig verloopt. Volgens mij is er een draaiboek en een plan. Daar rammelt het een beetje. Ik mag hopen dat het programma zelf strakker is gestuurd."

Voorbij haalt ook het go/no-go moment aan, de datum waarop besloten wordt of de livegang van het nieuwe systeem door moet gaan of niet. "Dat was 13 december. Later in de brief staat dat er op 6 januari geen bevindingen meer waren vanuit het testen. Maar dat had je op 13 december moeten concluderen, niet op het moment van de livegang. Misschien was dat ook al het geval, daar heb ik geen inzage in. Maar voor mij komt het over als: we gaan live, we hebben nog bevindingen, maar we hebben tot 6 januari. De beantwoording laat ruimte over voor interpretatie."

In de brief bleef u even hangen op de gebruikte term 'inleren'.

"Een inkoopsysteem heeft een lerend vermogen. Iemand zet zijn factuurnummer aan de linker- of rechterkant; misschien zit er een handgeschreven factuur tussen, of wordt er steeds een ander lettertype gebruikt. Het leren kennen van die verschillende facturen, het inleren, kost tijd. Dat heeft men ook ondervonden in een testomgeving. Op een gegeven moment kwam men tot 90 procent herkenning. Dat is mooi."

"Maar dan komen ze ná de livegang erachter dat het systeem opnieuw moet gaan inleren. Dat is opmerkelijk, want dat is al geconstateerd in de testomgeving. In de beantwoording stond dat ze het geleerde in de testomgeving niet konden overzetten naar de livegang. Daar kan ik me op zich wel iets bij voorstellen."

"Maar dan nog: dan wéten ze dat het inleren tijd kost, maar dan kan het niet zo zijn dat ze de knop omzetten, live gaan en zeggen: er is vertraging want het systeem moet nog facturen gaan inleren. Een opmerkelijk deel van de beantwoording van de raadsvragen."