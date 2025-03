Oekraïense uit Opperdoes geeft in nieuwe NH-serie gezicht aan gevluchte landgenoten

In het westen van Oekraïne blijkt het niet veiliger te zijn. "Nergens was het veilig." Daarop besluit ze haar thuisland te verlaten. Via Moldavië vlucht ze met haar dochter naar Roemenië. Van een vliegtuigmaatschappij krijgen ze daar gratis vliegtickets om naar Nederland te reizen. “We hadden weinig keuze, het andere vliegtuig naar Duitsland zat al vol”, vertelt ze.

Rust in Opperdoes

Na hun aankomst op Eindhoven Airport vertrekt de Oekraïense met haar baby naar een opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Alkmaar. Daar krijgen ze te horen dat er in Opperdoes direct plek voor hen beschikbaar is. “Ik had geen idee waar Opperdoes precies lag, maar het belangrijkste was dat we er veilig waren en konden blijven.”

Een kamer in een omgebouwd verzorgingstehuis in het Noord-Hollandse aardappelendorp vormt het nieuwe thuis voor de twee. Ze wonen er nog steeds. “Het is een fijne plek en lekker rustig”, vertelt Daria met een glimlach op haar gezicht. “Soms hoor ik wel vliegtuigen hoor, maar die vliegen gewoon over en vormen geen gevaar.”

In Opperdoes probeert ze haar leven met haar dochter langzaam weer op te bouwen. Zo leert ze de Nederlandse taal en gaat ze aan de slag in een restaurant. Toch laat haar nieuwsgierigheid haar niet los: "Ik droomde ervan in Nederland weer de journalistiek in te gaan." Na lang solliciteren vindt ze uiteindelijk een baan als programmamaker bij NH.

Tekst loopt door onder de foto.