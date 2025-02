Alarmerend aantal auto-inbraken in Noord-Holland, Bloemendalers de klos

Groter risico in de stad

Amsterdamse autobezitters lopen met 8.058 inbraken relatief het grootste risico op diefstal. In Heiloo staat de auto, met zes inbraken in een heel jaar, dan weer relatief veilig.

Dat komt volgens Roelof Muis van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit simpelweg omdat er meer auto's in de stad staan. "In de periferie is het voor dieven toch even zoeken, terwijl je in de stad er gewoon tegenaan kan lopen."