Azië versus Europa in Haarlem: toptalenten badminton nemen het tegen elkaar op

Er is veel veranderd tussen de eerste en laatste editie. "Het begon als uitwisseling tussen bevriende clubs. Toen kwamen de spelers uit België, Denemarken en Engeland. Ze sliepen bij gastgezinnen. Inmiddels is het een grote operatie geworden met heel veel catering en internationale vluchten. Het is echt een wereldevenement geworden", legt toernooidirecteur Jules Bakker uit.

De deelnemers overnachten in hotels in Haarlem en Zandvoort. De toegang van het toernooi is gratis. Komend weekend zijn de finales.