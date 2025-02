Deel werkzaamheden geluidsschermen A10 Noord vertraagd vanwege broedvogels

De geluidsschermen gingen in 2022 kapot toen het stormde. Daarna werden ze verwijderd, maar het plaatsen van nieuwe geluidsschermen was volgens Rijkswaterstaat niet eenvoudig, waardoor omwonenden al jaren last hebben van extra lawaai. Als tussenoplossing werd er stiller asfalt aangelegd.

Beschermde vogels

In eerste instantie was het de bedoeling dat de herstelwerkzaamheden deze maand klaar zouden zijn, maar dat werd later uitgesteld tot 'rond de zomer'.

Nu blijkt dat het op twee plekken langs de A10 Noord, bij Kadoelen en Markengouw, langer gaat duren voordat de beschadigde geluidsschermen gerepareerd zijn. Dat heeft te maken met roeken die daar liggen te broeden. De roek is een beschermde vogel en daarom wacht Rijkswaterstaat tot na het broedseizoen om de schermen daar te repareren.

'Weinig overlast'

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat er een nieuwe planning is bedacht, waarbij de werkzaamheden op andere plekken vervroegd worden uitgevoerd. Bij Markengouw en Kadoelen worden de schermen pas na de zomer vervangen. Het gaat om de schermen aan de binnenkant van de ring.

De woordvoerder zegt dat bewoners daar waarschijnlijk weinig extra overlast zullen ervaren. Bij Kadoelen staat op dit moment tijdelijke geluidswanden en bij Markengouw staan de wanden nog deels overeind.