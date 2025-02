112-blog | Fietser zwaargewond bij ongeluk • Nog een Alkmaarder aangehouden voor woningoverval

08.39 uur

In Noord-Holland werd er afgelopen jaar veel vaker ingebroken in de auto dan de jaren voorheen. Dat blijkt uit een onderzoek van Independer op basis van politiedata. In onze provincie waren er vorig jaar 11.888 keer auto-inbraken. Dat was 1499 keer meer dan in 2023.

Na Utrecht staat Noord-Holland op de tweede plaats als het gaat om het aantal inbraken per huishoudens. Relatief gezien is er een grotere kans dat er in je auto wordt ingebroken in onze provincie. In Noord-Holland zijn er relatief gezien 82,2 auto-inbraken per 100.000 huishoudens, terwijl het landelijk gemiddeld ligt op 52,2 per 100.000 huishoudens.