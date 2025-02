Bovenwoning onbewoonbaar na felle brand in Amsterdam-West

De brandweer kreeg de melding rond een uur of 20.30. "Er was toen sprake van een zeer felle woningbrand", meldt iemand van de veiligheidsregio. "De brand was binnen een half uur geblust, het appartement is op dit moment onbewoonbaar." Omliggende woningen lijken geen schade te hebben opgelopen.

Er wordt gekeken hoe ernstig de schade is en hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er wordt volgens de veiligheidsregio geen rekening gehouden met brandstichting. Ook waren er tijdens de brand geen bewoners thuis en is niemand gewond geraakt.