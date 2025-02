Voormalige feestkroeg het Badhuis wordt wooncomplex

Betaalbaar bouwen

Hans Dellevoet van de dorpsraad onthaalt de ontwikkelaar met open armen. Voor hem en andere dorpelingen was het een flinke domper dat de nieuwe huurwet en de gestegen bouwkosten vastgoedontwikkelaar Elfi dwarszaten. Daardoor strandden de ambitieuze plannen om de verloedering tegen te gaan. "Dat er nu iemand is die wél wil bouwen, vinden we fantastisch. We staan erom te juichen."

Happier Group richt zich, in tegenstelling tot Elfi, op het koopsegment in plaats van de huurmarkt. Daarnaast heeft een andere bedrijfsstructuur, waardoor zij het financiële plaatje wél rond krijgen. Onder hun vleugels vallen verschillende bedrijfstakken in de bouw, waardoor zij goedkoper kunnen bouwen dan de rest van de markt. "We moeten daarnaast economisch uitkomen, maar met onze visie nemen we ook genoegen met minder", zegt de Rooij.