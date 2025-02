Bankfraudeur pint 16 keer voor in totaal 8 duizend euro

Het incident vindt plaats op maandag 13 januari. Eerst krijgt de vrouw een telefoontje van zogenaamd de bank. De persoon aan de telefoon vertelt de vrouw dat er kwaadaardige software op haar bankrekeningen staat. Verder weet de oplichter allerlei persoonlijke feiten over de vrouw te vertellen. De vrouw neemt de oplichter daarom in vertrouwen.

Een koerier haalt later die dag haar bankpas en creditcard op, terwijl ze constant aan de lijn hangt met de zogenaamde bankmedewerker. De mevrouw is vijf uur aan de telefoon gehouden en al die tijd is er zestien keer een bedrag van 500 euro gepind. Dat doet de man diezelfde dag tussen 15.00 uur en 17.00 uur bij een geldautomaat aan de Amsterdamstraat in Haarlem.

Van slag

De mevrouw is erg geschrokken van het incident. Ze vertelt: "Ik begrijp nog steeds niet goed hoe mij dit heeft kunnen gebeuren. Ik ben altijd erg alert en voorzichtig”.

Zo voorkom jij zelf oplichting door een babbeltruc: