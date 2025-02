Hoogste gemeenteambtenaar Amsterdam stopt: "Geen gemakkelijk besluit"

De 60-jarige Teesink was tot eind 2018 gemeentesecretaris van Groningen en per januari 2019 vervulde hij de rol voor de gemeente Amsterdam. In een verklaring zegt hij op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Volgens Teesink was het een moeilijk besluit om te stoppen "met één van de mooiste banen van Nederland" en stelt hij "nieuwsgierig te zijn naar iets nieuws". "Wat dat is weet ik nog niet en ga ik nog zien", schrijft hij.

Teesink deed vooral veel aan ontwikkelingen en uitdagingen in de stad, was bezig met de organisatie binnen de gemeente en probeerde een "steviger inclusie- en diversiteitsbeleid" neer te zetten. In een verklaring van de gemeente worden onder meer de coronacrisis en de toenemende polarisatie in de samenleving aangehaald.

Burgemeester Halsema noemt Teesink"een scherpzinnige analyticus met een groot hart voor de publieke zaak. Hij schuwde de afgelopen jaren niet om taaie en gevoelige onderwerpen, zoals institutioneel racisme en dalend vertrouwen in de overheid, ter hand te nemen en verandering te forceren." Ze betreurt zijn vertrek, zo zegt ze in een reactie op zijn afscheid.

Teesink stopt per 1 september. Tot die tijd zoekt het college van B en W naar een opvolger. Tot die tijd moet hij nog flink aan de bak, zo schrijft hij: "Het is nog geen 1 september en er is nog veel te doen."