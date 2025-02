Ministers veroordelen het intimideren en bedreigen van Amsterdamse rechter

De bewuste rechter van de Amsterdamse rechtbank vonniste afgelopen week dat drie buitenlandse islamitische predikers toch welkom waren in ons land. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid​​ en minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie wilden een inreisverbod, maar de rechter draaide dat dus terug.

In razend tempo verschenen vervolgens allerlei persoonlijke gegevens en foto's van de rechter in kwestie en zijn partner op X.

Niet goed snik

Minister Van Weel zegt dat hij "voor de veiligheid van onze rechters staat". "We mogen allemaal onze mening of teleurstelling hebben over rechtelijke uitspraken, maar dat mag nooit leiden tot intimidatie of doxing.