Graffitiwereld rouwt om Henxs, de spuitbussenkoning van Amsterdam

Straatkunstenaars Mick La Rock en Beter Blijleven zijn druk bezig met de voorbereidingen van de mural die ze woensdag samen op de muur bij metrostation Kraaiennest gaan zetten. "We willen een eerbetoon aan hem brengen en dit is hoe we dat doen in onze community. We zijn echt met hem opgegroeid. Vanaf dat we tieners waren, komen we al bij hem. Voor spuitbussen, advies, een praatje en als we krap bij kas zaten, stopte hij ons een spuitbus toe. Zo was Henk. Een soort vader voor ons allemaal."

Op verschillende plekken in de stad zijn nu dit soort eerbetonen aan Henk te zien. "Gestoord", aldus Henks zoon Mingus. "Het geeft heel veel kracht. Ik hoopte dat één iemand wat zou maken, maar er zijn heel veel mensen die heel veel maken. Het wordt steeds sicker. Mensen willen hem eren en dat is het mooiste wat er met zo iets vreselijks kan gebeuren."