Na 8 jaar strijd tegen schimmelwoningen stopt Eva Bollen bij actiecomité Red Amsterdam Noord

"Er is nog een heleboel te doen, maar ik ben gewoon op", zegt Eva Bollen (58) in haar goed gerenoveerde sociale huurwoning in woonwijk De Punt in de Vogelbuurt. Ze leek acht jaar lang onvermoeibaar en trok alles uit de kast om de belabberde staat van de oude woningen in de Vogelbuurt onder de aandacht te krijgen van de gemeente en woningcorporatie de Key. En met succes.

Op de kaart gezet

Eva Bollen: "Ik ben trots op dat we Noord op de kaart gezet hebben, dat er een plan is voor Noord, zoals dat ook in Zuidoost en Nieuw-West het geval is. Het is goed dat er een wethouder is met Noord in haar portefeuille en dat er geld wordt vrijgemaakt. Mooi dat er een begin is gemaakt om de oude wijken hier op te knappen, maar het gaat heel langzaam want er is heel veel achterstallig onderhoud."

Demonstraties

Bollen organiseerde met Red Amsterdam Noord vele demonstraties, ze bood zwartboeken aan woningcorporatie De Key aan met foto's van schimmel, lekkages en kapotte ramen en leidingen en organiseerde hoorzittingen met gemeenteraadsleden. Dit resulteerde in een grootscheepse renovatie van 348 sociale huurwoningen in de Punt, die begon in 2023 en nu bijna is afgerond.