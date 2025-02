Rellende UvA-demonstranten krijgen lagere straffen dan Openbaar Ministerie eist

Simone Z. klom in mei vorig aar op een shovel die de barricades moesten beëindigen. Daarnaast gooide ze met stokken naar politieagenten en stond ze met een super soaker vol rode vloeistof in haar handen. Dit moet, zo verkondigde het OM vandaag, worden bestraft met een celstraf van vier maanden.

En zo denkt het OM ook over Joaquin L. en Peike S. Op diezelfde dag bekogelden zij volgens de officier van justitie ME'ers met respectievelijk stenen, flessen en ballonnen met onbekende vloeistof erin. Het had ernstig kunnen aflopen, zo hoor je de officier van justitie vertellen in de rechtbank vandaag.

Maar de rechtbank gaat daar niet in mee, in geen enkel geval krijgt een demonstrant de volledig geëiste straf. Z. moet twee maanden de cel in, voor L. ligt er een taakstraf van zestig uur en S. wordt vrijgesproken door gebrek aan bewijs.

Een speer of een stok?

De Chinese Z. gooide met stokken naar ME-agenten, en dit is volgens het OM onacceptabel. De officier van justitie omschrijft het als 'een soort speren', waarmee de demonstrant gooit. Maar haar advocaat ziet dit heel anders: "Door die stok te presenteren alsof er een scherpe metalen punt aan zou zitten, krijg je een beeld van een levensgevaarlijke situatie met een steekwapen."