Hoe de Februaristaking op 26 februari 1941 oversloeg naar Haarlem

Niemand had een grootschalige staking verwacht in de eerste winter onder Duitse bezetting, zelfs de meest revolutionair aangelegde voormannen niet. In Amsterdam broeide het al een tijdje, maar in Haarlem was het eerste oorlogsjaar betrekkelijk rustig verlopen. Van massaal verzet tegen de nazi’s was nog geen sprake. Tot dan toe hadden zij zich in Noord-Holland nog niet van hun allerslechtste kant laten.

Revolutionair sfeertje aan de oevers van het Spaarne

Dat er op dinsdagochtend 26 februari plotseling een revolutionair sfeertje heerste aan de oevers van het Spaarne, was niet het gevolg van strakke planning en organisatie. Het was eerder een kwestie van toeval. De vonk in het kruitvat was een belletje van een medewerker van Werf Conrad & Stork Hijsch NV, een dag eerder. Om operationele redenen zocht hij contact met een fabriek in Amsterdam. Zijn boodschap kon hij alleen niet overgebracht.

De reden? In de Amsterdamse fabriek lag het werk stil - uit protest. Net als bij vele andere fabrieken rond het IJ. De staking was een reactie op de razzia’s van 22 en 23 februari in de Amsterdamse Jodenbuurt. Daarbij werden 427 jonge Joodse mannen opgepakt en afgevoerd. Op dinsdag 25 februari riepen de voormannen van de Amsterdamse afdeling van de Communistische Partij van Nederland (CPN) op tot een grote staking in de hoofdstad.