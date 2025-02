FC Volendam verrast door interesse Heerenveen in trainer Rick Kruys: "Niet aan de orde"

"Het is niet zo. Heerenveen zou zich anders wel bij mij hebben gemeld. Ik heb nog niets gehoord", aldus Busby. "Je moet bij Heerenveen zijn, want daar zit denk ik het lek." De eredivisieclub uit Friesland zit sinds deze week zonder trainer, nadat Robin van Persie door Feyenoord naar Rotterdam werd gehaald. Naar verluidt schijnt er voor Van Persie een afkoopsom te zijn betaald van een miljoen euro.

Promotie

"Een vertrek van Rick Kruys is wat ons betreft niet aan de orde", gaat Busby verder. "Ook niet als er sprake is van een afkoopsom. Wij zijn nu bezig met ons te focussen op de laatste weken van de competitie. We willen samen met Rick promoveren naar de eredivisie." Afgelopen zomer werd Kruys ook al genoemd bij de huidige nummer negen van de eredivisie. De club uit Friesland koos toen uiteindelijk voor Van Persie, waarna Kruys koos voor FC Volendam.

FC Volendam is koploper van de eerste divisie en ontvangt vrijdag Helmond Sport in het eigen stadion. Het duel is live te volgen in de uitzending van NH Sport op NH Radio. De aftrap in Volendam is om 20.00 uur.