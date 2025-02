Asbest op straat na grote brand in Medemblik, hoe pakken ze dat aan?

Hoe is het met de eigenaar van het getroffen bedrijf?

Eigenaar Gerard Manshanden was bij zijn dochter in Amsterdam toen er brand uitbrak in zijn bedrijf. "Ik reed terug en toen zag ik dat er niks meer van over was. Daar kun je je wel druk over maken maar dat heeft geen zin. Mijn emotie zit vooral in de saamhorigheid. Ik werd meteen door bedrijven door heel Nederland gebeld die ruimte en hulp aanboden. Dit wil niemand meemaken. Dat raakt me wel."

Wat is asbest eigenlijk?

Asbest is een natuurlijk materiaal dat bestaat uit hele kleine vezels. Vroeger werd het veel gebruikt omdat het sterk, slijtvast, hittebestendig en goedkoop was. Het zit daarom in bouwmaterialen zoals golfplaten, dakbedekking en isolatie. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden, omdat het schadelijk is voor de gezondheid.

Hoe schadelijk is asbest voor je gezondheid?

Nee, we hoeven volgens Maarten Lemmens niet meteen in paniek te raken als een gebied verontreinigd is met asbest. Asbest is vooral gevaarlijk als losse asbestvezels worden ingeademd. Die kunnen diep in de longen doordringen wat op den duur kanker kan veroorzaken.

Bouwmaterialen waar asbest in verwerkt zit kunnen in principe geen kwaad. "Maar als het breekt is het een ander verhaal. Daarom is het belangrijk dat we het op een veilige manier opruimen."

Is het duur om asbest te verwijderen?

Om het besmette gebied weer schoon te krijgen is flink wat mankracht nodig. Voor het hele project is zes weken. Lemmens schat de kosten op ruim twee ton. "Het kost zo ongeveer acht euro per vierkante meter."