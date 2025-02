Zien: lepelaars strijken opnieuw neer in Alkmaarderhout

Volgens Jeroen zijn lepelaars doorgaans schuw en zoeken ze rustige broedplaatsen. Maar ondanks dat ze vorig jaar een attractie waren in de Alkmaarderhout, lijken ze hier terug te keren voor het broedseizoen. "Ze hebben het hier ook goed gedaan", vertelt Jeroen. "Zeven van de twaalf paren hebben jongen gekregen. Dat is een prima score."

Verkenningsfase

De lepelaar is één van de successen van de Vogelbescherming: rond 1970 waren er nog maar 170 broedparen in ons land, nu ruim 2.500. De laatste jaren blijft dat aantal stabiel.

Of er weer lepelaars gaan broeden in het stadsbos is nog de vraag. "Je ziet dat ze in de verkenningsfase zitten", vertelt Jeroen. "Ze kijken of er dingen zijn veranderd in de omgeving en of het veilig genoeg is." Die fase kan volgens hem een aantal weken duren.

Jeroen hoopt dat dit paar zich hier gaat vestigen. "Je ziet dan vaak dat andere lepelaars ook het vertrouwen krijgen om hier te gaan broeden. Misschien krijgen we dan wel meer lepelaars en jongen dan vorig jaar", besluit hij.