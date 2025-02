Gewonde bij overval bedrijventerrein Zwanenburg, verdachten zijn nog op de vlucht

Iets na 20.00 uur liepen twee mannen de wasstraat aan de Weerenweg binnen en bedreigden daar twee personeelsleden met een 'op een vuurwapen gelijkend voorwerp'. Ze gingen er vandoor met een onbekende buit. Bij de overval raakte een medewerker gewond aan zijn been. Ambulancepersoneel hielp hem in een naastgelegen lunchroom.

In de zoektocht naar de overvallers hield de politie een busje staande op de Haarlemmerstraatweg. De inzittenden zouden met getrokken wapens zijn aangehouden. Een politiewoordvoerder bevestigd dat de inzittenden zijn gecontroleerd, maar zegt ook dat 'zij uiteindelijk niets met de overval te maken bleken te hebben'.

Drugshandel en schietpartij

Het is niet de eerste keer dat op het bedrijventerrein een misdrijf is gepleegd, tot ergernis van dorpsraadlid Ton Goossens. Hij was zelf jaren werkzaam op De Weeren en maakt zich de laatste jaren hard voor maatregelen op het terrein zoals camera's. "Een incident zoals deze is echt uitzonderlijk, maar er zijn wel met regelmaat kleine incidenten."

Afgelopen jaar ging het meerdere keren flink mis op het bedrijvenpark. Zo trof de politie bij een routinecheck in februari vorig jaar in een van de panden maar liefst duizend illegale pillen en liters aan drugsingrediënten aan. Een maand later resulteerde een ruzie in een schietpartij, een persoon raakte daarbij zwaargewond. En in juni werden na een melding van een overval bij een bedrijf aan de Venenweg drugs, een vuurwapen en vuurwerk aangetroffen. Een 30-jarige Amsterdammer werd daarvoor aangehouden.

De politie kwam met veel eenheden op de overval in Zwanenburg af.