Bord onthuld over omstreden burgemeester Tydeman

"Meinhard Tydeman is vijftien jaar burgemeester geweest in Blaricum. Meestal als je zolang burgemeester bent in een gemeente, dan ben je ook zeer geliefd", zegt Barbara de Reijke. Zij is sinds 2023 burgemeester van Blaricum.

Vanwege zijn inspanningen voor het Gooise dorp werd Tydeman één jaar voor zijn afscheid benoemd als 'ereburger'. Jaren later kreeg hij zijn eigen plein in de Blaricumse wijk De Bijvanck.

Op zoek naar erkenning

Pierre Pourchez uit 's-Graveland liep jarenlang met gemengde gevoelens over het Burgemeester Tydemanplein. Zoveel eer voor een burgemeester die ook een andere kant heeft, was moeilijk voor hem. "Ergens ontplof je van binnen. Want waarom verdient die man dit plein? Mijn eerste gedachte was: ik wil de naam van het plein weg."

Pierre zocht jarenlang erkenning voor het leed dat de Molukkers is aangedaan.