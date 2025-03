Van medailles naar menu's: oud-zwemmer Luc Kroon verruilt topsportcarrière voor de horeca

Inmiddels is Kroon alweer drie maanden bedrijfsleider van het zalencentrum. In het begin was dat wel even wennen. "De horeca is echt iets heel anders. Bij zwemmen let je constant op je gezondheid: je gaat vroeg naar bed, traint overdag en eet gezond. In de horeca is het precies het tegenovergestelde. Je werkt vaak tot laat in de nacht en komt pas om twaalf uur 's middags uit bed. En terwijl al je vrienden overdag aan het werk zijn, zit jij thuis op de bank. Dat kan best lastig zijn."

Toch bevalt het horeca-leven hem tot nu toe goed. Kroon heeft zelfs grote plannen om de AMVO, dat de laatste jaren drastisch is verouderd, nieuw leven in te blazen. Zo wil hij een nieuw menu samenstellen, met gerechten die hij tijdens zijn internationale zwemcarrière heeft geproefd.

Terug naar het zwemmen?

Of hij zijn oude leven nog mist? "Zeker", grijnst hij. "Zwemmen is echt mijn passie. Ik heb er veel vrienden aan overgehouden en de hele wereld gezien." Lachend voegt hij daaraan toe: "En ik leefde een stuk gezonder."

Maar terugkeren naar het zwemmen doet hij niet. "Dat zit er niet meer in. Het is een keuze tussen fulltime zwemmen en niet werken, of werken en stoppen met zwemmen. Voor nu heb ik mijn keuze gemaakt, en daar blijf ik bij."