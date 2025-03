Gastdocenten strijden tegen antisemitisme: "Dit is wat er gebeurt als je mensen buitensluit"

Een jaar geleden gingen we in gesprek met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Eddo Verdoner. Daarin vertelde hij dat er altijd een piek wordt gezien in het aantal meldingen van antisemitisme als het Israëlisch-Palestijnse conflict weer oplaait. "Maar zo intens als we het nu hebben gezien, hebben we nog nooit meegemaakt."

Waanbeelden

Ook benadrukte Verdoner het belang van educatie over het jodendom en de Holocaust. "Antisemitisme ontstaat vaak uit samenzweringstheorieën, dat Joden werelddominantie zouden hebben bijvoorbeeld. En veel van die complotten ontstaan doordat mensen weinig joden in het dagelijks leven tegenkomen." Volgens Verdoner zou het daarom makkelijker zijn om waanbeelden over Joden te hebben.