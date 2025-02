Ontploffing in taxi op Schiphol, chauffeur lichtgewond

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee vertelt dat 'het vuur van de sigaret waarschijnlijk in contact kwam met de dampen van de deodorant'.

"Dat zorgde voor ontbranding in het busje", aldus de woordvoerder. De chauffeur is lichtgewond geraakt en onderzocht door medisch personeel.

Nadat de omgeving van de taxibus is afgezet heeft de brandweer voor de zekerheid metingen verricht. Met speurhonden is gezocht naar mogelijke explosieven. "Maar dat was niet het geval", vertelt de woordvoerder.

Na het onderzoek is de omgeving van de Pelikaanweg weer vrijgegeven.