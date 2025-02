90-jarige Piet is het oudste lid van het oudste mannenkoor van Nederland

Zang en Vriendschap, het oudste mannenkoor van Nederland, bestaat 195 jaar. Het roemruchte gezelschap uit Haarlem herbergt opvallende zangers. De meest in het oog springende is Piet Scholten, de oudste van het stel. Piet is 90 jaar en zingt nog het hoogste lied. Ook tijdens 'de derde helft' laat Piet zich niet onbetuigd.