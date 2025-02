Comedy Capers zoeken volleyballende veteranen: "Je hoeft niet te kunnen volleyballen"

"We sterven letterlijk langzaam uit", zegt Gerhardus Trechsel van volleybalvereniging de Comedy Capers uit IJmuiden. De club heeft nog maar zeven leden, waarvan de oudste 86 jaar is. Ondanks hun gevorderde leeftijd komen de mannen iedere maandagavond een uurtje bij elkaar om een balletje te slaan in. De club is op zoek naar nieuwe leden: mannen vrouwen, iedereen van boven de vijftig is welkom.