Ondanks moeizaam seizoen blijft Tim Bakker bij grote liefde KZ: "Zit hier hartstikke goed"

Hoewel het seizoen van de ploeg tot op heden teleurstellend verloopt, kijkt Bakker liever naar het grotere plaatje. "We hebben een hele sterke groep met gevarieerde spelers. Een gemêleerde groep. De algemene tendens in de selectie is dat iedereen ook volgend seizoen door wil. Geluiden dat mensen willen stoppen zijn er niet."

"Het traject waar we vier jaar geleden aan zijn begonnen, kost heel veel energie. Ik wil door dit seizoen niet spreken van een kink in de kabel. Alleen de lijn kan niet altijd strak omhoog gaan. Wij hebben dit jaar laten zien dat we een sterke groep zijn en goed kunnen omgaan met tegenslagen."

Ambities

Bakker is bijna zijn hele leven al verbonden aan Koog Zaandijk. Met uitzondering van twee jaar bij het Amsterdamse Blauw-Wit, speelde hij maar liefst elf seizoenen in de Korfbal League voor de club.

"Mijn ambitie is om het met KZ heel goed te doen. Dat is wat ik nu wil. KZ is gewoon een topclub, dus ik zit hier hartstikke goed", zegt Bakker over zijn doelen voor de toekomst. "Maar het is zeker wel denkbaar dat ik ooit nog ergens anders heen ga. Maar zo ver kijk ik op dit moment nog niet."